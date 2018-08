Operação mira grupo suspeito de roubo de R$ 40 milhões em cargas e veículos no PA e 4 estados

Força-tarefa da Polícia Civil e PRF cumpre mandados 62 mandados de busca e apreensão e 35 de prisão em GO, PA, MT, RO e SP. Delegado diz que criminosos faziam motoristas reféns.

Operação cumpre mandados em cinco estados contra quadrilha que roubava carga e veículos

As polícias Civil e Rodoviária Federal (PRF) realizam, nesta quinta-feira (30), a Operação Zayn, que visa combater um grupo suspeito de roubar R$ 40 milhões em veículos e cargas, além de fazer motoristas reféns em Goiás, Pará, Mato Grosso, Rondônia e São Paulo. São cumpridos, no total, 62 mandados de busca e apreensão e 26 de prisão preventiva.

De acordo com o delegado Alexandre Bruno Barros, titular da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas de Goiás (Decar), 19 membros da organização criminosa foram presos nos últimos meses. Segundo ele, a ação também já recuperou 25 caminhões antes da operação deflagrada nesta quinta-feira.

A Operação Zayn começou a cumprir os mandados judiciais na madrugada desta quinta-feira. Mais de 340 policiais civis e rodoviários federais participam da ação.

Em Goiás, a força-tarefa cumpre a 24 mandados de prisão e outros 32 de busca e apreensão. Segundo informou a assessoria de imprensa da Polícia Civil do estado, os presos estão sendo levados para a sede da Delegacia da PRF, no Jardim Guanabara, região norte da capital.

Por Murillo Velasco, G1 GO, in Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...