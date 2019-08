Operação Modelo cumpre mais de 50 mandados judiciais em 7 municípios do PA

Foto: Divulgação/ Polícia Civil -Dezoito pessoas foram presas no início da manhã desta terça-feira (20) durante a Operação Modelo, deflagrada pela Polícia Civil do Pará em sete municípios do estado.

No total, estão sendo cumpridos mais de 50 mandados judiciais entre prisões preventivas e temporárias, e buscas e apreensões contra envolvidos em homicídios. Participam da ação 140 policiais civis.

De acordo com a polícia, as ordens judiciais estão sendo cumpridas em Belém, Ananindeua, Castanhal, São Francisco do Pará, Igarapé-Açu, São Domingos do Capim e São Miguel do Guamá.

G1/Pa/ Belém – 20/08/2019 07:37:28

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...