Operação ‘Motoqueiro Fantasma’ apreende 27 motocicletas roubadas e sem placa no Pará

Motocicletas foram apreendidas durante operação policial em Dom Eliseu. (Foto: Divulgação/ PRF)

Vinte e sete motocicletas sem placas foram apreendidas durante a “Operação Motoqueiro Fantasma” deflagrada na noite do último sábado (5) no município de Dom Eliseu, no sudeste paraense.

Um flagrante por alcoolemia também foi registrado durante a operação, que foi dividida em duas etapas. A primeira com abordagens realizadas em oficinas e borracharias da região e a segunda em bares e casas de shows.

A operação teve como objetivo recuperar e combater crimes de roubos e furtos de motocicletas no município de Dom Eliseu.

Segundo a PRF, a ação também teve como finalidade o combate aos crimes de roubos onde são utilizadas motocicletas sem placas como meio de transporte.

A operçaão foi realizada em conjunto pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PM), Polícia Civíl (PC) e Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT).

Veja o registro da operação:

(DOL)

