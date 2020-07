Operação na região da PA-370 apreende três caminhões com toras de madeira em Santarém

Madeira apreendida e veículos foram levados para a 16ª Seccional de Polícia Civil, em Santarém — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ação aconteceu na madrugada deste domingo (12). Veículos e carga foram levados para 16ª Seccional de Polícia Civil.

Carregados com 30 toras de madeira de várias espécies, três caminhões foram apreendidos neste domingo (12) durante uma operação na região da Rodovia Santarém/Curuá-Una (PA-370), em Santarém, no oeste do Pará.

As investigações para tentar capturar o grupo responsável pelo crime ambiental iniciaram acerca de dois meses. De acordo com a polícia, a apreensão aconteceu na área conhecida como ramal do Gato por volta das 2h da madrugada. O carregamento não tinha documentação.

Duas pessoas ainda conseguiram fugir durante a operação. Outras cinco foram apresentadas na 16ª Seccional de Polícia Civil, em Santarém. Elas devem responder por crime ambiental.

Entre as toras apreendidas estavam das espécies maçaranduba e tauari. A madeira foi contabilizada em torno de 20m³.

