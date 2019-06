Operação no sudeste Paraense prende homem por estupro de criança de 11 anos em 2016

Armas apreendidas (Foto:Reprodução/Polícia Civil)

Além do preso por estupro, polícia prendeu cinco por posse ilegal de armas

A Operação Pratos Limpos, deflagrada em Pau D’arco, Rio Maria, São Félix do Xingu e Tucumã, terminou com a prisão de um acusado pelo estupro de uma criança de 11 anos no ano de 2016. O preso, Gilcimar Gomes dos Santos, também chamado de Simas, foi detido em cumprimento de mandado de prisão preventiva durante a operação, que contou com o cumprimento de seis mandados de buscas e apreensões domiciliares.

As medidas foram deferidas com base nas representações do Diretor da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários de Redenção, delegado Antônio Mororó Júnior, tudo com o principal intuito de verticalizar as investigações do homicídio do Sindicalista Carlos Cabral Pereira, morto em 11 de junho, no município de Rio Maria.

À época do crime de estupro de vulnerável, a vítima contava com 11 anos de idade, e desde então o acusado estava foragido. Na operação foram presas ainda cinco pessoas em flagrante delito pela posse ilegal de armas de fogo. Foram apreendidas espingardas, escopetas, um revólver calibre 38, uma pistola calibre 380 e munições.

