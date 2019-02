Operação OLX prende golpista em flagrante em Santarém

Foto:Reprodução(Homem foi preso em Santarém por golpes no Amazonas e Pará () )

Homem comprava produtos pelo aplicativo, mas depositava envelopes sem dinheiro no banco

Victor Yuri de Amorim Martins foi preso em flagrante pela Polícia Civil nesta quarta-feira, acusado de crime de estelionato em Santarém, no Estado do Pará, e em Manaus, no Amazonas. As investigações mostraram que Victor atuou em golpes em ambos os Estados com diversos modos de atuação. Entre eles, está a venda de produtos por meio do site de vendas online “OLX”.

A prisão dele foi realizada pela equipe do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI), da região do Baixo e Médio Amazonas, durante a operação denominada “OLX”, em referência ao aplicativo. A prisão foi cumprida em Santarém, região do Baixo Amazonas paraense.

O preso é acusado de forjar depósitos em caixa rápidos de agências bancárias, usando envelopes vazios. As vítimas recebiam os comprovantes via aplicativo de mensagens WhatsApp, como forma de ludibriá-las a entregar as mercadorias negociadas. Várias vítimas já foram identificadas em Santarém. Em Manaus, Victor Martins agia no aluguel de veículos automotores que posteriormente eram revendidos.

Em outras hipóteses, aplicava o golpe conhecido como “venda de carros a terceiros via OLX”. A partir das denúncias de vítimas, as investigações foram iniciadas e resultaram no mandado de prisão do acusado que agora vai responder pelo crime na Justiça.

Fonte: O Liberal.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...