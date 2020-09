Operação Ouro Verde combate ilícitos ambientais na Flona de Jamanxim em Novo Progresso-PA

Flona Jamanxim (Foto:Divulgação ) – Fiscais do ICMBio multaram infratores em mais de R$ 10 milhões.

A fiscalização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) lavrou 15 autos de infração com multas que ultrapassam R$ 10 milhões, e embargados mais de 2 mil hectares. Essa é parte do resultado da Operação Ouro Verde que está acontecendo na Floresta Nacional do Jamanxim, localizada em Novo Progresso, no Pará. A Operação contou com a participação do Grupo Estratégico de Fiscalização do ICMBio, e do apoio do Censipam e da Força Nacional de Segurança.

A equipe, que continua em campo, também inutilizou maquinário e veículo usados em desmatamento, bem como foi desativado um garimpo em início de exploração. Dois infratores foram conduzidos para a delegacia de Novo Progresso, onde foram indiciados por desmatamento, caça e porte ilegal de arma. Os agentes realizaram incursões no interior da Flona e constataram uma série de ilícitos ambientais, em especial desmatamentos para atividade pecuária e o início de exploração garimpeira.

A ação faz parte da Operação Tolerância Zero contra os crimes ambientais. Para isso, o ICMBio conta com vários agentes de fiscalização em campo atuando dentro das unidades de conservação federais.

Segunda, 31 de Agosto de 2020

