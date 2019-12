Operação para evitar acidentes no feriadão de Ano Novo começa nesta sexta-feira na BR-163 em MT

Segunda etapa da Operação Vitrine é realizada pela Concessionária Rota do Oeste em parceria com a PRF. — Foto: Rota do Oeste

Até o dia 2 de janeiro de 2020, o trecho sob concessão contará com aumento no número de equipes operacionais, que ocuparão pontos estratégicos e previamente mapeados.

A segunda etapa Operação Vitrine, realizada pela Concessionária Rota do Oeste em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), inicia nesta sexta-feira (27) para chamar a atenção dos motoristas que vão viajar pela BR-163 para comemorar as festas de Ano Novo.

A medida tem como objetivo ampliar a segurança, garantir a fluidez e promover celeridade nos atendimentos prestados na BR-163.

Além disso, faz com que o usuário sinta a presença e permanência da concessionária na rodovia, chamando a atenção, mesmo que de forma indireta, para a necessidade de seguir as normas de trânsito.

Os pontos para o posicionamento das viaturas foram escolhidos a partir de um mapeamento realizado em todo o trecho, que apontou as ‘zonas quentes’ da rodovia e a importância de uma atuação mais direta da concessionária.

O gerente de Operações da Rota do Oeste, Wilson Ferreira, diz que a primeira etapa da Operação Vitrine, realizada durante o período festivo de Natal, terminou sem mortes na rodovia.

Ele destaca ainda que a concessionária seguirá com o reforço no efetivo de funcionários que vão atender nas praças de pedágio para evitar filas. Os funcionários atuarão de acordo com a necessidade, incluindo as operações ‘papa-fila’, que consiste na cobrança antecipada da tarifa por arrecadadores ao longo das filas nas praças de pedágio.

Por G1 MT

27/12/2019 14h58

