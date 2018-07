Operação “Perfuga” -Justiça homologa colaboração premiada de ex-diretor da Câmara Municipal de Santarém

Samuel Fernandes é o quarto réu da operação Perfuga a ter colaboração premiada homologada pela Justiça.

Ex diretor geral da Câmara dos Vereadores, Samuel da Conceição Fernandes na Seccional de Santarém (Foto: Débora Rodrigues/TV Tapajós/Arquivo)

Foi homologada nesta quinta-feira (5) pelo juiz da 2ª Vara Criminal, Rômulo Nogueira de Brito, a quarta colaboração premiada (CP) vinculada aos processos gerados da Operação “Perfuga” deflagrada pela Polícia Civil e Ministério Público, que investiga crimes de associação criminosa, peculato e corrupção na Câmara Municipal de Santarém.

A colaboração homologada é do ex-diretor administrativo do Legislativo, Samuel Fernandes, que foi também braço direito do ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Reginaldo Campos – réu da Perfuga. Os anexos do processo referentes à colaboração premiada ainda correm sob segredo de Justiça.

As outras colaborações homologadas pela Justiça são de: Reginaldo Campos, Andrew Oliveira [ex-chefe do setor de Recursos Humanos] e Rubens Athias [ex-chefe do setor de Licitação da Câmara].

Por G1 Santarém, PA

