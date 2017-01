Operação policial apreende 75 kg de maconha no sudeste do Pará

Duas adolescentes transportavam a carga em um ônibus de turismo.

Dois suspeitos de armazenar a droga foram presos.

Cerca de 75 kg de maconha prensada foram apreendidos durante uma operação policial realizada nos municípios de Marabá e Parauapebas, no sudeste do Pará, de acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil nesta terça-feira (17).

Segundo a Polícia Civil, a droga era transportada em um ônibus de turismo que partiu do estado de Goiás para ser distribuída no sudeste paraense. O transporte da carga era feito por duas adolescentes. Dois homens apontados como responsáveis pelo armazenamento da droga foram presos e estão recolhidos à disposição da justiça.

