Operação policial apreende produtos de empresa irregular que utilizava nome de outra marca na Grande Belém

Operação Loki da Polícia Civil apreende produtos comercializados ilicitamente na Grande Belém. — Foto: Reprodução / Polícia Civil

A “Operação Loki” cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Belém e Ananindeua, na região metropolitana, nesta quinta-feira, para investigar crimes contra a propriedade industrial e relação de consumo. Segundo as investigações, o estabelecimento era ilicitamente utilizado e identificado com nome de outra marca.

A Polícia Civil informou que as apreensões ocorreram em um local na av. Braz de Aguiar, no bairro Nazaré, e na fábrica situada no conj. Cidade Nova. Foram apreendidos 147 jalecos e camisas comercializadas de forma indevida.

Na fábrica foram apreendidos três máquinas de costura industrial, três rolos de tecidos, cinco catálogos, 41 carretéis de linha, 20 zíperes e 14 jalecos.

A operação foi coordenada pela Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM), com apoio de policiais da Seccional da Cidade Nova.

Por G1 PA — Belém

05/12/2019 22h45

