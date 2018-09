Operação policial de busca, apreensão e prisão termina frustrada em Novo Progresso

Cães farejadores, policiais da inteligência da policia especializada do estado do Pará participaram da operação em Novo Progresso. (Foto:Reprodução Internet)

Uma operação policial com objetivo de combater o tráfico de entorpecentes,realizada no início da manhã desta sexta-feira (28) acabou frustrada em Novo Progresso.

A ação foi realizada por volta das 06h00mn, envolvendo 38 policiais civis entre eles do grupo tático especializado da policia, o recurso gasto na operação não foi divulgado.

Segundo as informações, os agentes vieram em cumprimento a mandados de busca e apreensão e prisão em residência e comercio no município. Entretanto, a operação não obteve êxito, umas vez que não foram encontrados produtos ilícitos e os investigado presos já foram soltos e parte dos mandados não foram cumpridos, suspeitos não foram encontrados na chegada dos policiais.

Havia denúncia de trafico de droga e os investigados foram presos, nada procurado foi encontrado, um foi preso portando arma sem registro, outro com peças de arma, pagaram fiança e foram liberados.A Policia realizou a operação com cães farejadores, as suspeitas ( droga) não foi encontrada nos pontos investigados, os réus foram apontados como tendo ligação com comando Vermelho, facção perigosa (despacho da justiça).

Na operação três pessoas foram presas, Eduardo Piran ,Manoel Izidrio da Silva e Paulo Sergio de Oliveira Junior, outros dois investigados não foram encontrados, Reginaldo Dufeck teve mandado de busca na residência na avenida jamanxim , no bairro São Marcos, Guilherme Piran teve mandado de busca cumprido na residência na rua Tupy no bairro pires de Lima. Na operação a policia estava em busca de provas para incriminar investigados.

Um dos presos Eduardo Piran, (DUDU PIRAN), relata abusos de alguns policiais, ele informou para o Jornal folha do Progresso que não tem envolvimento com nada que é ilicito, lamenta que os policiais colocam pessoas de bem em meio as investigações sem nexo, e acabam por colocara vida dos meus familiares em risco, nada foi encontrado na residência da família, que teve toda residência revistada, vasculhada , incluído foro de madeira arrombado, canteiro ,jardim de flores,armários,cofres,etc. o que foi encontrado peças de reposição ; 03 canos de revólver calibre 38, 02 canos de revólver calibre 32 e 01 tambor de revólver calibre 32, que segundo ele é do Pai quando tinha comercio de venda de armas no Paraná.; o montante de R$ 14 mil reais encontrado no cofre também tem origem e vai ser resgatado na justiça, o celular ficou preso, Eduardo pagou R$:1000 mil reais de fiança e foi liberado,informou Dudu.

MANOEL IZIDRO DA SILVA,-“MANOEL DA PC”, teve mandado de busca aprenssão na residência no bairro jardim Santarém, com ele foi encontrado 01 arma de fogo calibre 38, além de 42 munições intactas, Manoel pagou fiança no valor de R$ 10 mil e foi liberado.

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR, foi encontrado de posse de certa quantidade de maconha, não foi divulgada para imprensa a quantia se era usuário ou traficante, também foi liberado.

A operação contou com a participação de 38 Policiais Civis da 15a RISP [Superintendências Regionais da Polícia Civil e Delegacias do interior do Pará] e 05 homens da Força Nacional de Segurança, bem como todo o efetivo do NAI/W. Os atos investigatórios partiram do IPC Mauro lotado na delegacia de policia de Novo Progresso, ele acompanhou a operação.

Segundo a policia as investigações vão continuar e nova operação pode acontecer.

Por:Jornal Folha do Progresso

