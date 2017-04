Operação policial no nordeste do Pará resulta em nove prisões

Presos respondem por crimes como tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Municípios de Igarapé-Açu e Maracanã receberam as ações da operação.

Policiais civis e militares realizaram uma operação de combate à criminalidade que resultou em nove prisões nos municípios de de Igarapé-Açu e Maracanã, no nordeste do Pará, de acordo com informações divulgadas nesta terça-feira (18) pela Polícia Civil.

Segundo a polícia, os nove presos respondem por crimes diversos, desde tráfico de drogas até porte ilegal de armas de fogo. Todos os presos já estão recolhidos à disposição da Justiça.

Uma das ações resultou na prisão de três homens suspeitos de receptação e uso de documentos falsos. Com o trio, foi apreendido um carro roubado que estava com documentação falsa.

Um preso por tráfico de drogas foi flagrado no momento em que revendia cocaína na Vila São João. Drogas e dinheiro do comércio de entorpecentes foram apreendidos com ele.

Três pessoas foram detidas por porte ilegal de arma de fogo. Uma dupla foi flagrada com uma arma de fabricação artesanal semelhante a um revólver calibre 38 e um outro detido também foi atuado por furto.

Em outra ação realizada em Igarapé-Açu, dois equipamentos de som automotivo foram apreendidos de proprietários denunciados por perturbação do sossego alheio, segundo a Polícia Civil.

As ações policiais também resultaram no cumprimento de mandados de prisão preventiva decretados contra Alexandre Leal da Conceição e Jackson Renan Silva Costa, acusados de roubo e furto, respectivamente. Ambos já estiveram presos pelos mesmos crimes e estavam atualmente em liberdade concedida pela Justiça.

Fonte: G1 Pa.

