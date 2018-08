Operação policial prende namoradas de traficantes em Novo Progresso

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (16) duas pessoas na Cidade de Novo Progresso. As detidas são namoradas de traficantes da cidade. (Foto:Divulgação Policia/WhatsApp))

O resultado da ação foi possibilitado por meio da parceria entre Policia e Policia Militar que atuam na Cidade de Novo Progresso.

Segundo a informação, as mulheres (nome não divulgado) presas eram companheiras dos líderes do tráfico que já se encontram presos elas trabalhavam na distribuição das drogas e na contabilidade em pontos de venda. As duas presas é namorada de traficantes investigados pela policia – Rodrigo [Nariz], que esta preso , outra do traficante Japa que se encontra foragido.

Aos serem presas na residência a policia encontrou droga [maconha e cocaína],dinheiro, documentos de contabilidade e celulares, as duas confessaram que estavam abastecendo usuários.

Por:Redação Jornal Folha do Progresso



