Operação Policial prende traficante em Novo Progresso

(Fotos:Policia Civíl)- Após realização de intensos trabalhos de investigação e monitoramento com participação das Policias de Castelo de Sonhos e Novo Progresso foi deflagrada a operação “Parede do Trafico” em Novo Progresso.



Na terça-feira (04), por volta das 16h30min, policiais deflagram operação onde foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do investigado “Lucas conhecido como Avatar”, que foi apontado na investigação como intermediário da facção criminosa Comando Vermelho, com ele foi encontrado cerca de 160 gramas de maconha em um tablet e 3 pequenas porções pronta pra ser comercializada. Avatar é acusado de distribuir drogas na cidade e região e de aliciar menores para executar vendas de drogas.

O menor foi encontrado com 40 gramas de maconha e um terceiro identificado com Railson foi preso no bairro Buritizal de posse de 40 gramas de maconha pego com acusado dia anterior para comercializar em sua residência.



Diante do ocorrido todos os indivíduos foram presos e encaminhados a Delegacia.



Fonte:redação jornal Folha do Progresso com informações da policia Civil

