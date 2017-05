Objetivo da ação realizada hoje é combater o tráfico de animais no Pará

Foto: Polícia Civil/Divulgação – Operação prende 11 pessoas acusadas de crime ambiental

Objetivo da ação realizada hoje é combater o tráfico de animais no Pará

Ao menos 11 pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (23) nos municípios de Itaituba, oeste paraense, e Altamira, sudoeste paraense, durante uma operação da Polícia Civil em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Ministério Público Estadual. A operação “Poseidon” cumpriu mandados de busca e apreensão de armas e animais como raias e peixes ornamentais. Os agentes também cumpriram mandados em Manaus, no Amazonas. O objetivo é combater o tráfico de animais no Estado.

Segundo informações da Polícia Civil, os acusados fazem parte de um bando especializado na captura de peixes e raias da região amazônica no municípios de Itaituba e Altamira. A partir desses municípios, os animais eram encaminhados para Belém, Santarém e Manaus para venda, já que os valores deles no mercado internacional alcançam até US$50 mil. A finalidade do crime, segundo as investigações, era a biopirataria e utilização de ornamentação em diversos locais. Os acusados vão responder por crime ambiental.

Por: Redação Portal ORM

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...