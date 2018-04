Operação prende 37 envolvidos em crimes de violência doméstica e familiar

(Foto: Divulgação/Polícia Civil)- Ao todo 37 pessoas foram presas durante a operação ‘Xeque-Mate’, deflagrada nesta quinta-feira (26), na capital paraense e no interior do Estado, que tinha como objetivo dar cumprimento a mandados judiciais de prisão de pessoas envolvidas em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher e de violência sexual contra criança e adolescente.

A operação foi iniciada, por volta de 6 horas da manhã, de forma simultânea em Belém, região metropolitana e em todas regiões, e resultou em 11 presos na capital e outras 26 no interior.

A titular da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), delegada Flávia Leal, explica que a operação foi realizada após um levantamento no banco de mandados de prisão em que foram verificadas as ordens de prisão que estavam ainda pendentes.

Com base nesse levantamento, foi planejada a operação Xeque-Mate/DAV para reunir uma força-tarefa de policiais civis e cumprir os mandados. Na capital e região metropolitana, a maioria das prisões presas já tem sentença condenatória por violência doméstica contra a mulher. No interior, a ação policial realizada a maior parte dos presos responder por violência sexual contra crianças e adolescentes.

Em Belém e região metropolitana, os presos foram levados para a Delegacia-Geral, na capital, onde passaram por exames periciais e depois foram conduzidos até Unidades do Sistema Penitenciário. No interior, os presos foram conduzidos até as sedes dos municípios, onde foram preso, e depois ficaram presos à disposição da Justiça. A delegada ressaltou a importância de operações como essa para mostrar à sociedade que os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher e de violência sexual contra crianças e adolescentes não ficam na impunidade. A delegada ressalta que crimes como esses precisam ser denunciados. “As pessoas devem procurar as Delegacias e a rede de atendimento à mulher, crianças e adolescentes, para denunciar”, salienta.

A operação foi coordenada pela Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), em parceria com as Diretorias de Polícia Metropolitana (DPM) e de Polícia do Interior (DPI).

(Com informações da Polícia Civil)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...