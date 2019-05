Operação prende homem por tráfico e apreende droga e dinheiro em Oriximiná, PA

Droga, balança de precisão e cédulas foram apreendidos com o suspeito — Foto: Polícia Civil de Oriximiná/Divulgação

Foram apreendidos 25 papelotes de droga e pouco mais de R$ 700. Prisão aconteceu neste sábado (25).

Uma operação das Polícias Civil e Militar prendeu em flagrante um homem em Oriximiná, no oeste do Pará, suspeito de tráfico de droga. A prisão aconteceu na manhã deste sábado (25) no bairro Penta II.

A operação foi realizada com base nas investigações de um inquérito e com novas informações sobre a comercialização de entorpecentes feita por “Cuecão”, como é conhecido o suspeito.

Na casa do pai do suspeito a polícia encontrou 25 papelotes de substância análoga a “Oxi” e na residência do homem foi apreendida uma balança de precisão. “Cuecão” ainda conseguiu fugir do cerco policial e se desfazer de cédulas de dinheiro que somaram pouco mais de R$ 700, mas foi capturado.

O suspeito foi levado para a delegacia e negou o comércio de entorpecentes. “Cuecão” permanecerá na carceragem aguardando os procedimentos judiciais.

Por G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...