Operação prende membros de facção criminosa no Pará

Policiais civis e militares realizaram na manhã desta terça-feira (10), em Igarapé-Açu, no nordeste paraense, uma operação policiail para prender suspeitos de integrar a facção criminosa Primeira Guerrilha do Norte (PGN), envolvida em diversos crimes na região, como tráfico de drogas, assaltos e homicídios.

A ação foi realizada na zona rural do município, na vila de Santo Antônio do Prata, e contou com o apoio de 15 policiais. Durante a manhã, pelo menos duas pessoas foram presas, Analuna Miranda Almeida, acusada de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de munição de uso restrito, e Denison Nunes Tavares, integrante da PGN, que possuía dois mandados de prisão expedidos.

Outros dois suspeitos de integrar a facção, Marco dos Santos Carmo, o “Neguinho”, e Rubens Aguiar de Sousa, foram presos no último, após roubarem um carro na região. Na mesma ocasião, um adolescente de 17 anos foi apreendido, e afirmou aos policias que havia sido recrutado pela PGN, e que o chefe do grupo respondia pelo apelido “Boneco”.

A facção é responsável por diversos crimes no próprio municípío, além de Santa Maria do Pará, São Miguel do Guamá e São Francisco do Pará, incluindo um resgate de presos em Ourém.

Outros membros da PGN tiveram os mandados de prisão expedidos e estão foragidos.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

