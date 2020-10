Operação prende membros de facção que buscava o monopólio do tráfico de drogas em Ipixuna do Pará

(Foto:Reprodução) – Criminosos tinham até “taxa de arrecadação” para as vendas de entorpecentes

Na manhã desta sexta-feira, 09, um ação conjunta da Polícia Civil prendeu treze pessoas por tráfico de drogas no município de Ipixuna do Pará, no nordeste do Estado.

A Operação Impacto contou com agentes de superintendências regionais e cumpriu mandados de prisão preventiva e busca e apreensão, visando combater o tráfico de drogas e prender pessoas envolvidas com facções criminosas na região.

Participaram as Superintendências da Polícia Civil nas regiões do Capim, Guamá e Tocantins, com as investigações iniciando no dia 25 de Outubro de 2019, apurando denúncias de pessoas envolvidas diretamente com facções criminosas e comercialização de entorpecentes na área urbana de Ipixuna.

No extenso inquérito policial produzido ao longo desse quase um ano de investigação, a Polícia conseguiu apurar que os integrantes da facção se identificavam como membros do Comando Vermelho, organização criminosa de atuação nacional, e tinham como pretensão o monopólio do controle pelo tráfico de drogas em Ipixuna do Pará, inclusive, realizando uma espécie de arrecadação, em que todos que realizassem a venda de entorpecentes no município deveriam contribuir com uma taxa, caso contrário, aqueles denominados “pessoas que não somam com o crime na cidade”, sofreriam represálias.

As ações da associação criminosa eram concentradas no bairro Morro, região periférica da cidade, onde a maioria dos presos residem. Além dos mandados de prisão preventiva, após representação conjunta do Ministério Público do Pará (MPPA) e Polícia Civil, foram expedidos cinco mandados de busca e apreensão contra cinco investigados. Ainda segundo a Polícia Civil, a investigação segue para identificar e prender outros envolvidos com o delitos na cidade e comunidades da região.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...