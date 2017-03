Operação prende quatro carretas com madeira irregular em Novo Progresso

(Foto Ilustrativa) – Apreensões- Auditores e fiscais de receitas estaduais da Sefa apreenderam no último dia 8, no município de Novo Progresso, no sudeste do Pará, quatro carretas que transportavam madeira sem permissão ambiental e com documentos fiscais irregulares.

Os veículos transportavam 114 metros cúbicos de madeira serrada das espécies cupiúba, angelim e maçaranduba e os condutores portavam documentos fiscais irregulares. Foram lavrados Termos de Apreensão e depósito no valor total de R$ 26.380,52.

De acordo com os condutores dos caminhões, a madeira foi extraída de municípios localizados no oeste do estado do Pará e seria encaminhada para estados das regiões Sul e Sudeste do país. Após finalizados os procedimentos de fiscalização, todas as cargas foram entregues ao Ibama de Novo Progresso, para que sejam realizados os procedimentos que se referem ao crime ambiental.

Redação Jornal Folha do Progresso com G1 PA

