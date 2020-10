Operação prende quatro pessoas suspeitas de falsificar cartões de crédito em Marabá, no PA

Polícia Civil combate falsificação de cartões de crédito em Marabá — Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Segundo as investigações da Polícia Civil, os detidos simulavam páginas da rede interna e sistema de informática de banco, utilizando engenharia social para falsificação de cartões de crédito.

A Polícia Civil prendeu quatro pessoas na madrugada desta quinta-feira (8) durante a operação White Card, no município de Marabá, sudeste do Pará. Além das quatro prisões preventivas, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, com a apreensão de uma arma de fogo, um notebook, seis smartphones, chips de operadora de telefonia e quantia em dinheiro.

Segundo as investigações da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), os detidos teriam relação com ataques de “crackers” que simulavam páginas da rede interna e sistema de informática do Banco do Brasil, utilizando engenharia social para falsificação de cartões de crédito em branco.

“Foram identificados alguns indivíduos que atuaram ou participam na perpetração dessa prática criminosa. E, tendo em vista, a natureza da ação delituosa desenvolvida no ambiente virtual com atribuição desta Divisão Especializada na repressão a infrações penais desse segmento, foram deferidas judicialmente medidas cautelares a serem cumpridas no município de Marabá”, detalhou o delegado Breno Ruffeil.

Ainda de acordo com a polícia, os criminosos conseguiam os dados e senhas dos cartões de crédito dos usuários da instituição para obter vantagem ilícita. Os presos e o material apreendido foram encaminhados para a Seccional de Marabá.

