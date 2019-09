Operação prende suspeitos e faz busca a pontos de tráfico de drogas em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A ação policial, coordenada pela Diretoria de Polícia do Interior (DPI) e Superintendência da Polícia Civil na região do Tapajós, cumpre oito mandados de busca e apreensão referentes a pontos de tráfico de drogas na cidade. O objetivo é desarticular o tráfico de drogas na região.

Três pessoas foram presas em flagrante durante uma operação da Polícia Civil deflagrada nesta quinta-feira (5), em Itaituba, no sudoeste do Pará. Armas, celulares e pacotes com drogas foram apreendidos.

