Operação prende traficante com arma, drogas e dinheiro em Novo Progresso

Polícia de Novo Progresso, cumprem mandado de busca e apreensão e prendem traficante em flagrante.

Operação da policia Militar, realizada nesta terça-feira (04), foi cumprido mandado de busca e apreensão, onde foi preso e autuado em flagrante Isaias Sousa de Oliveira com droga, arma, munição e dinheiro em Novo Progresso..

Foi preso ISAÍAS SOUSA DE OLIVEIRA (Foto), acusado de tráfico de drogas ; Isaias foi preso em sua residência por volta as 18h50mn em cumprimento a mandado expedido pelo Juiz da comarca de Novo Progresso ; com ele foi encontrado, 86 gramas de uma substância do tipo Crack, um revólver Rossi cal 22 e 14 cart 22, uma balança digital de precisão, um celular sansung preto, um aparelho de som automotivo, uma TV LG 32″, um veículo gol placa OBB 5630 e R$ 3.320 (três mil trezentos e vinte reais) em dinheiro.

A abordagem comandada pelo Sargento Cruz, foi em cumprimento a mandado de busca e apreensão, na Distribuidora Oliveira e na residência do apresentado, após monitoramentos realizados pela policia Militar.

Isaias foi enquadrado nos crimes de tráfico de entorpecente, associação ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Da Redação Jornal Folha do progresso com informações Policia Militar com fotos

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...