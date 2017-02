Operação prende vereador e servidores em Tomé Açu

Vereador e servidores participavam de esquema criminoso

A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira (22), em Tomé-Açu, nordeste do Estado, a operação “Engambitante”. A ação tem objetivo de cumprir 25 mandados judiciais, divididos em dois mandados de prisão preventiva, nove mandados de condução coercitiva e 14 de busca e apreensão. De acordo com as investigações, o vereador Clidenor Guedes de Oliveira com ajuda de outros servidores, inseria na folha de pagamento da prefeitura de Tomé-Açu o nome de funcionários com carga horária muito além do que era realmente trabalhada. Os dois presos e o material apreendido chegam hoje, às 16h, na Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Segundo informações fornecidas pela Polícia Civil, o excente de tantas horas era repassado ao vereador mediante ameaça de rescisão de contrato. O mandado de prisão preventiva de Clidenor Guedes foi cumprido junto com o de Celma Sileide, diretora da Escola Municipal Santo Antônio. A diretora era encarregada de manter os contratatos sob sua vigilância para que não houvesse fuga dos servidores do esquema criminoso. Além das residências, foram efetuadas buscas em duas escolas da cidade e nas Secretarias de Educação e de Administração com a finalidade de apreender documentos relativos aos crimes apurados.

A ação investigou desvios de recursos públicos e corrupção com atuação de organização criminosa e crimes correlatos. Segundo o delegado Carlos Eduardo Vieira, titular da Delegacia de Repressão e Defraudações Públicas (DRDP), trata-se de um esquema de inserção de servidores fantasmas e de servidores que repassavam o excedente da carga horária realmente trabalhada a um beneficiário.

