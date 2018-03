Operação Presépio-Fraude em licitação é o alvo

Polícia executou mandados de busca e condução coercitiva de 21 funcionários da prefeitura de Marituba

(Foto Divulgação/Arquivo ) – A operação Presépio, que tem como objetivo combater crimes contra a administração pública no município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, executou 21 mandados de busca e 21 de condução coercitiva de funcionários da Prefeitura, que foram conduzidos pela Polícia Civil para prestar depoimento no começo da manhã de ontem, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), também em Marituba, a respeito dos detalhes dos contratos de licitação de instalação e manutenção de postes de iluminação pública do município, que estariam sendo fraudados há pelo menos quatros anos, resultando em um prejuízo de R$ 4 milhões aos cofres públicos. A empresa contratada pela prefeitura para prestar serviços referentes à iluminação do município, a I.P Neves, seria uma instituição fantasma, com sede em Castanhal, cujo endereço coincide com o de uma residência.

De acordo com a Listagem de Licitação, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA), a empresa I.P Neves foi contratada no dia 27 de agosto de 2014, por meio de disputa por tomada de preço, pelo valor de R$ 1.496.368,75. Este contrato, segundo o TCM-PA, foi ativado por quatro vezes, isto é, apresenta pelo menos quatro acréscimos nos últimos anos.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...