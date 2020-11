‘Operação Primavera’ da Polícia Civil cumpre mandados em Jacareacanga e Itaituba

Ação investiga a existência de um grupo empresarial acusado de contribuir para desvios de recursos públicos.

A Polícia Civil do Pará cumpriu, na manhã desta quarta-feira (25), seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Jacareacanga e Itaituba. A ação, denominada “Operação Primavera”, investiga a existência de um grupo empresarial, com membros suspeitos de participarem de licitações nas cidades de Jacareacanga e Itaituba, que estaria contribuindo para desvios de recursos públicos.

A investigação iniciou após a denúncia ocorrida durante o processo de licitação da reforma e revitalização da praça Cristina Ribeiro, localizada no município de Jacareacanga. A obra reunia os serviços de construção da mureta no entorno do gramado e não teria sido entregue para a população.

As diligências realizadas pela Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (Decor) e Diretoria de Polícia do Interior (DPI) apuram os crimes de falsificação de documento particular, fraude em licitação, peculato e associação criminosa. Os seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Prefeitura Municipal de Jacareacanga e em cinco empresas. A operação também contou com apoio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp).

Foto: Ascom / PCPA

Por: Cristiani Sousa (PC)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...