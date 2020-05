Operação registra 130 autuações por descumprimento do lockdown em 11 municípios do Pará

Bares, restaurante e laja-jatos são autuados por funcionamento em ‘lockdown’, em Belém — Foto: Agência Pará

O decreto de lockdown, prorrogado até 24 de maio, prevê o funcionamento apenas atividades consideradas essenciais.

Mais de 130 autuações foram registradas no Pará por descumprimento o decreto estadual de lockdown nesta terça-feira (19). As autuações foram feitas em 11 municípios do estado, durante a operação ‘Cartão de Visita’ da Polícia Civil’. O decreto de lockdown, prorrogado até 24 de maio, prevê o funcionamento apenas atividades consideradas essenciais.

De acordo com a Polícia Civil, em Castanhal, nordeste paraense, 30 pessoas foram autuadas por transitarem em via pública sem justificativa essencial e sem o uso de máscaras. Em Vigia, quatro autuações foram feitas, sendo três delas em um estabelecimento que funcionava de forma irregular e ainda mantinha os funcionários trabalhando sem uso de máscaras.

Também no nordeste paraense, em Santo Antônio do Tauá, 85 estabelecimentos foram fiscalizados e sete sanções administrativas foram aplicadas a pessoas físicas que transitavam em via pública sem finalidade considerada essencial. Em Santa Izabel, outras seis pessoas foram advertidas.

Em Cametá, no Baixo Tocantins, 14 estabelecimentos foram fechados por funcionar irregularmente. Em Parauapebas, 15 sanções administrativas foram aplicadas. Na cidade, duas lojas de franquias estavam em pleno funcionamento, mesmo não sendo consideradas essenciais. Nos municípios de Abaetetuba, Moju, Acará, Barcarena e Igarapé-Miri, 150 estabelecimentos foram fiscalizados e desses, 43 receberam sanções de advertência.

