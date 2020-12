Operação resgata 22 pessoas que viviam em situação análoga à escravidão no sudeste do PA

Em uma das fazendas fiscalizadas, foi encontrada uma casa sem condições de habitação onde tudo era feito de forma improvisada. — Foto: Ascom/Polícia

Balanço da ação foi divulgado nesta segunda-feira (21).

Vinte e duas pessoas que estavam em condições semelhantes ao de trabalho escravo foram resgatadas por militares do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) em uma operação realizada durante o mês de dezembro em parceria com o Ministério Público do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho no Pará. O balanço da ação foi divulgado nesta segunda-feira (21).

Diversos municípios do Estado foram fiscalizados, mas em três municípios do sudeste do Pará algumas propriedades rurais foram autuadas pela prática. Em uma das fazendas fiscalizadas, foi encontrada uma casa sem condições de habitação onde tudo era feito de forma improvisada.

“O trabalho do BPA junto aos órgãos de fiscalização é imprescindível para o resgate e valorização dos trabalhadores que são submetidos a essa prática ilícita de trabalho escravo”, declarou o Comandante do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), Major Jeremias Moura.

A Polícia Militar e a Superintendência do trabalho no Pará já adotaram medidas cabíveis para responsabilização dos donos das propriedades rurais onde foram encontradas irregularidades. Quanto aos trabalhadores resgatados, passaram pelos procedimentos cabíveis e receberam o pagamento das devidas verbas rescisórias, seguro desemprego entre outros direitos trabalhistas.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...