Operação resgata quase 40 tartarugas-da-Amazônia no Lago Pacoval, em Santarém

Animais estavam às margens do lago virados com o casco para baixo. Operação foi feita pela Semma e Polícia Militar nesta quarta-feira (18). Ninguém foi preso.

Uma operação integrada da Polícia Militar Ambiental e Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) resgatou cerca de 36 tartarugas-da-amazônia na madrugada desta quarta-feira (18) no Lago Pacoval, localizado na região do Tapará, em Santarém, oeste do Pará. Ninguém foi preso.

A operação ocorreu após denúncias aos órgãos ambientais. Segundo fiscais da Semma, a equipe de fiscalização saiu de Santarém por volta das 4h e logo que chegou próximo ao local as pessoas que estavam com os animais fugiram. Os quelônios estavam virados com os cascos para baixo perto da margem do lago. A suspeita é que os animais seriam comercializados na região.

Todos os quelônios foram colocados em embarcações e encaminhados para o centro da cidade. Eles passarão por avaliação de veterinários no ZooUnama e deverão ser reintroduzidos na natureza. O local da soltura não foi definido.

Este é considerado o maior resgate dessa espécie em Santarém. No dia 12 de outubro, 19 tartarugas-da-amazônia foram resgatadas enquanto eram transportadas por um homem no Porto dos Milagres, no bairro Uruará. Dois animais morreram. Também foram encontrados 83 ovos de quelônios, que foram incinerados junto com as tartarugas.

