Operação Saturação apreende espingardas e prende nove pessoas em Cametá, no Pará

Polícia apreende espingardas durante operação em Cametá, no Pará — Foto: Reprodução / Polícia Civil

Os presos são suspeitos de crime ambiental e porte ilegal de arma de fogo. Dois caminhões que transportavam madeira ilegal foram apreendidos.

A operação Saturação em Cametá, nordeste do estado, nesta quarta-feira (7) apreendeu sete espingardas e 29 munições. Nove pessoas foram presas em flagrante suspeitas de crime ambiental e porte ilegal de arma de fogo. Dois caminhões que transportavam madeira ilegal foram apreendidos na rodovia Transcametá.

A operação iniciada no último domingo (4) contou com as polícias Civil e Militar, o Departamento de Trânsito e o Conselho Tuteral do município. Segundo a Polícia Civil, foram realizadas blitzes em três pontos da cidade e fiscalizações, além de ações de segurança no trânsito e proteção de crianças e adolescentes em situação de risco.

No último domingo, a Polícia apreendeu seis motocicletas para o pátio do órgão de trânsito. Um homem foi preso por embriaguez ao volante e outro por consumo de drogas em uma casa de show.

