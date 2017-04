Operação ‘Semana Santa’ vai restringir tráfego de veículos na BR-163 em Santarém

Restrições são para veículos de carga. Além da operação, serão feitas fiscalizações nos dias 13, 14 e 15 de abril.

Para assegurar o tráfego de veículos e evitar acidentes na rodovia federal Santarém/Cuiabá (BR-163) durante o feriado estendido, a operação “Semana Santa” da Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai restringir o tráfego de veículos de carga em Santarém, no oeste do Pará. O veículo que for flagrado circulando fora do horário estabelecido será retido e autuado.

De acordo com o chefe da 5ª delegacia da PRF, Sidmar Oliveira, nos dias 13, 14 e 15 haverá horários específicos para os motoristas circularem na estrada de pista simples. A restrição de trafegar é para caminhões com dimensões excedentes, os do tipo “cegonha” (CTV e CTVP), além dos que portam a Autorização Especial de Trânsito (AET).

Segundo Oliveira, a operação inicia às 0h do dia 13 com término às 0h do dia 16 de abril. Outras fiscalizações ocorrerão em pontos estratégicos da BR-163 para combater crimes ao longo da via. “As nossas equipes vão tentar coibir os excessos que geralmente ocorrem durante os feriados prolongados. Vamos utilizar também utilizar o etilômetro para questão da bebida e o radar para excesso de velocidade”, ressaltou.

Horários das restrições para o tráfego de veículos pesados

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...