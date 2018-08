Operação Sorriso realiza 71 cirurgias para correção de lábio leporino em Santarém

A ONG também contabilizou mais de 1700 consultas gratuitas e exames de laboratório neste período

(Foto: Carla Formanek) – Operação Sorriso (OS), uma das maiores organizações médicas voluntárias do mundo, voltou à Santarém na última semana pela 13ª vez, quando 71 pacientes foram operados, passando por 94 procedimentos cirúrgicos para correção de lábio leporino e fenda palatina.

De 20 a 25 de agosto, 191 pacientes participaram da triagem e atendimentos médicos. A ONG também contabilizou mais de 1700 consultas gratuitas e exames de laboratório neste período.

No programa humanitário de 2018, que contou com a divulgação da Comunicare Consultoria de Comunicação, a Operação Sorriso atingiu a marca de 820 pacientes operados somente em Santarém. Compareceram pessoas de diversas cidades do Pará e do Amazonas. “Os pacientes trazem histórias de vida que inspiram nossa equipe a seguir em frente, realizando sonhos e mudando para sempre a realidade dessas pessoas e suas famílias”, explica Fernanda Carbonari, coordenadora deprogramas da Operação Sorriso.

Paralelamente à missão, a OS organizou treinamentos gratuitos voltados para profissionais da saúde locais. Doze enfermeiros foram treinados para reconhecer situações de emergências cardiovasculares durante o curso de BLS (Basic Life Support ou Suporte Básico de Vida), no Hospital e Maternidade Sagrada Família, onde também foram realizadas as cirurgias.

Ao longo do programa, o Dr. José Carlos Coelli, dentista voluntário com mais de 16 anos de experiência no tratamento de pacientes com fissura labiopalatina, ministrou um curso prático com estudos de caso para outros profissionais. E a fonoaudióloga Ana Carolina Xavier realizou um workshop com nove fonoaudiólogas da região sobre “Avaliação e tratamento da fissura labiopalatina”. Um time de 60 voluntários do Brasil e de 6 outros países participaram da missão.

“No 13º ano consecutivo de parceria com a Operação Sorriso, com muita alegria, mudamos completamente a rotina do Hospital e disponibilizamos 40 leitos, quatro salas de cirurgia e de apoio, exclusivamente para o mutirão de cirurgias que muda a vida de tantas pessoas”, destaca Kalebe de Souza Silva, diretor do Hospital e Maternidade Sagrada Família.

Parcerias são fundamentais para que o trabalho seja realizado com sucesso. A Operação Sorriso é patrocinada por empresas como Associação CitiEsperança, Azul Linhas Aéreas, Johnson&Johnson, White Martins, Abbvie, Alfacomputer, Aumund, BBraun, Bradesco Seguros, Coelho e Morello Advogados, Comerc, Comunicare Consultoria de Comunicação, Cristália, Day Pharma, DHL, Eu amo Papelão, F/Nazca Saatchi&Saatchi, Hasbro, Icatu Seguros, Infobip, Kinoplex, Mindray, LDS Church, Mundotraduz, Paris Filmes, Pepsico, Rastru, Rei do Malote, Schivartche Advogados, Seteco, Temasek, UPS, Way Models e Approach Comunicação.

Localmente, a Operação Sorriso conta com o apoio do Albergue Padre João Mors, Hospital e Maternidade Sagrada Família, Ministério Público do Pará (MPPA), Secretaria Estadual de Saúde de Pará (SESPA), Secretaria Municipal de Educação (SEMEI), Secretaria Municipal da Saúde (SEMSA), 8º BEC – Batalhão de Engenharia e Construção, Associação Pró-Sorriso, Centro de Referência de Saúde da Criança, Distribuidora Tapajós, Empresa Ouro e Prata, Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), Hospital Municipal de Santarém, Laboratório Celso Matos, Loja Maçônica Acácia do Amazonas Nº 2567, Loja Simbólica Firmeza e Harmonia Santarena, Instituto Mãos Amigas na Ação Social (Manas), Movimento de Cursilhos de Cristandade (MCC), OSCA Santarém – Associação Acadêmica da Operação Sorriso, Ordem Demolay, Panificadora Galucio e Universidade do Estado do Pará (UEPA).

A Associação Brasileira de Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial (ABCCMF), Marinha do Brasil, Projeto Genoma e Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) também são parceiros da organização. Veja a lista completa no site.

Sobre a Operação Sorriso

A Operação Sorriso é uma das maiores organizações médicas voluntárias do mundo. Reúne profissionais de 60 países para ajudar exclusivamente pessoas nascidas com deformidades faciais, especialmente lábio leporino e fenda palatina. Em 35 anos de trabalho, já transformou a vida de mais de 270 mil crianças pelo mundo.

No Brasil, as ações tiveram início em 1997 e já foram realizados mais de 100 mil exames e avaliações especializadas e 5,4 mil cirurgias em doze estados brasileiros, tudo de forma gratuita à população.

Para ajudar

Clique aqui se quiser ajudar pode fazer doações em dinheiro (que facilitam compras em grande quantidade).

Doações para Operação Sorriso podem ser feitas direto em conta:

Associação Operação Sorriso do Brasil

CNPJ: 08.691.563/001-85

Banco Itaú – 341

Ag: 8729 C/C: 23082-4

Comunicar depósito através do e-mail contato@operationsmile.org

Os relatórios financeiros estão disponíveis no site

As empresas também podem apoiar a Operação Sorriso com recursos financeiros, humanos ou contribuições em espécie ou através de parcerias corporativas.