Operação Sossego resulta em mais de 70 veículos irregulares apreendidos em Itaituba

A Polícia Civil divulgou, nesta terça-feira, 28, os resultados da operação Sossego, deflagrada em três dias consecutivos, no município de Itaituba, sudoeste paraense, para vistoriar bares e casas de festa, prevenir e combater crimes nas ruas, e fazer abordagens e revistas em pessoas e veículos. No total, foram apreendidos mais de 70 veículos, entre carros e motos, em situação de irregularidade, e dez estabelecimentos comerciais foram fechados. Sete pessoas foram presas em flagrante. Cinco delas por dirigir sob efeito de bebida alcoólica, e outras duas por porte ilegal de arma e perturbação do sossego alheio.

Segundo o delegado Vicente Gomes, superintendente da Polícia Civil na região do Tapajós, a operação contribuiu para reduzir em 42% o número de registros de roubos no município, em comparação com os registros do final de semana anterior (17 a 20 de março).

No comparativo com o fim de semana retrasado – de 10 a 13 de março – o índice de redução de roubos reduziu em 60% o número de ocorrências.

A operação foi realizada pelo Sistema Integrado de Segurança Pública, com presença de agentes das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Detran, com apoio do Conselho Tutelar, Comissários do Juizado da Infância, Secretaria Municipal de Meio-Ambiente (Semma) e Coordenadoria Municipal de Trânsito da Prefeitura de Itaituba, do dia 24 a 26.

Conforme o delegado, o trabalho operacional teve início no dia 24, às 22 horas, com a saída das equipes às ruas do município para prevenir e combater a criminalidade, e trazer mais tranquilidade aos moradores do município com a presença de policiais. “Durante toda a operação foram abordados inúmeros veículos pelo Detran, PM e Polícia Civil. Diversas pessoas revistadas, veículos apreendidos, além de inúmeros estabelecimentos vistoriados pelo Corpo de Bombeiros, Semma e Conselho Tutelar”, detalha Vicente Gomes.

