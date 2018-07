Operação Veraneio 2018 apreende 10 armas de fogo no oeste do Pará em menos de 15 dias

Mais de 7 mil prevenções ativas foram realizadas pela Polícia Militar na área de atuação do CPR-1 desde o início da operação.

Armas apreendidas pela Polícia Militar em ações realizadas dentro da Operação Veraneio 2018 (Foto: Polícia Militar/Divulgação)

Iniciada no dia 29 de junho, a Operação Veraneio 2018, soma números expressivos no oeste do Pará. Em apenas 13 dias, a Polícia Militar já tirou de circulação 10 armas de fogo, sendo 7 em Santarém e 3 em outros municípios da região.

De acordo com a base de dados do aplicativo de produtividade das unidades do Comando Regional de Policiamento 1 (CPR-1), no mesmo período foram apreendidos 1.123 gramas de substâncias entorpecentes, sendo 166g em Santarém.

Em 13 dias de operação, a Polícia Militar realizou 90 prisões, sendo 21 só em Santarém, e encaminhou 50 casos que resultaram em Termos Circunstanciados de Ocorrência. Apenas um homicídio foi registrado.

Desde o início da operação já foram realizadas 7.585 prevenções ativas e 1.089 ações diversas sob o comando da Polícia Militar nos 13 municípios atendidos pelo CPR-1.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém, PA

