Operação ‘Verão 2020’ fiscaliza cumprimento de medidas de proteção ao coronavírus em Altamira, no Pará

(Foto:Reprodução) – Ação fiscalizou entradas de acesso aos balneários e praias artificiais do rio Xingu, que estão proibidas ao público.

A Operação “Verão 2020”, em Altamira, sudoeste do Pará, teve barreiras de fiscalização com policiais militares e agentes do Departamento de Trânsito (Detran) durante o fim de semana. A ação fiscalizou entradas de acesso aos balneários e praias artificiais do rio Xingu e começou desde a última sexta (3).

A região está classificada como bandeira vermelha, considerada zona de alto risco de propagação do novo coronavírus. Por isso, balneários e praias não estão liberados ao público.

Os policiais orientaram proprietários de bares que funcionavam em balneários localizados na área rural do município que fechassem os estabelecimentos e não permitissem a permanência de clientes nesses locais.

A estrutura de saúde disponível para tratamento de pacientes com a Covid-19 na região é limitada e está sobrecarregada com avanço da pandemia desde a última semana.

Apesar do trabalho de fiscalização, muitas pessoas desobedeceram as recomendações e saíram para tomar banho de rio.

No domingo, houve registro de aglomeração na cidade. Muita gente foi às compras usando máscara, mas também houve quem ignorasse a proteção e o distanciamento mínimo de segurança.

Altamira já registrou 1.904 casos confirmados de coronavírus e 60 mortes, segundo a Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa).

