Operação Verde Brasil 2 fecha garimpo ilegal de ouro em MT

Ganga Peixoto da operação Verde Brasil 2 — Foto: Assessoria – Operação fecha garimpo ilegal de ouro em área de mata nativa no entorno de rio em MT

Foi deflagrada nessa quinta e sexta-feira (3 e 4) a fase Ganga Peixoto da operação Verde Brasil 2 na região de Nova Guarita, a 682 km de Cuiabá.

Polícia Federal, Exército Brasileiro, Ibama, Força Nacional de Segurança Pública e Força Aérea Brasileira executaram a operação que visou fiscalizar e reprimir garimpo ilegal de ouro que estava sendo operado em uma das poucas áreas de mata nativa remanescente no entorno do Rio Peixoto de Azevedo.

A floresta foi desmatada de forma ilegal sem o licenciamento obrigatório para implantação de três frentes de lavra.

Tratava-se de operação com estrutura de nível empresarial com cinco frentes de lavra, 12 máquinas pesadas, cinco conjuntos moto-bomba, acampamento para mais de 50 trabalhadores, oficina e refeitório.

Foi empregado pelas forças um efetivo de 57 pessoas em terra e um helicóptero do Exército. A FAB apoiou com o reconhecimento aéreo feito previamente.

Como resultado os responsáveis foram autuados, 8 máquinas pesadas foram apreendidas e a atividade ilegal foi embargada, cessando a continuidade dos danos ambientais. As investigações prosseguirão para levantar a concorrência de outros envolvidos e a extensão do seu envolvimento.

05/12/2020 15h54 Atualizado há 17 horas

