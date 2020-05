Operação Verde Brasil apreende tratores, motosserra, escavadeira e aplica multa por desmatamento em fazendas no PA

Exército e Ibama desarticulam o desmatamento ilegal no sudeste do Pará. — Foto: Divulgação Exército

Objetivo é realizar ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais no estado.

A Operação Verde Brasil 2 apreendeu esta semana dois tratores tipo lâmina, uma motosserra e uma escavadeira em fazendas no município de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. Durante a operação, agentes do Ibama autuaram um homem por desmatamento, com aplicação de multa no valor de R$ 510 mil.

Coordenada pelo Exército e Ibama, a operação realiza ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais no Pará. O objetivo é a redução do desmatamento ilegal e o combate a focos de incêndios nas áreas de fronteira, terras indígenas e unidades federais de conservação ambiental da Amazônia legal.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...