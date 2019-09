Operação Verde Brasil.-Exercito apresenta em reunião ações de combate ao incêndio na região de Novo Progresso

Nesta segunda-feira dia 2 de agosto, o General de Brigada Carlos Henrique Teche, Comandante da 23ª Brigada de Infantaria de Selva (23ª Bda Inf Sl), realizou reunião com o prefeito de Ubiraci Soares na Prefeitura municipal em Novo Progresso.(Foto:Ricardo Forestti)

Na oportunidade, o General Teche, concedeu entrevista a imprensa e apresentou ações onde os representantes dos órgãos de segurança pública e de fiscalização ambiental realizarão na região.

O comandante da 23ª Brigada da de Infantaria de Selva explicou que todas as ações serão em base ao Decreto Presidencial Nº 9.985, de 23 de agosto de 2019, que autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem (GLO) e para ações subsidiárias, no período de 24 de agosto a 24 de setembro de 2019, nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas dos Estados da Amazônia Legal que requererem ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais e levantamento e combate a focos de incêndio.

Tche comanda “Operação Verde Brasil” na região , conta com Grupamento de Bombeiros Militar, da Força Nacional de Segurança Pública, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), da Prefeitura Municipal de Novo Progresso e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Participaram da reunião na sala do Gabinete do Prefeito Municipal representantes da imprensa local, o presidente da APRONOP José Sebold e Prefeito Macarrão.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

