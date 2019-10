Operação Verde Brasil fecha quatro madeireiras em São Félix do Xingu

Polícia Federal desativa quatro madeireiras ilegais na região de São Félix do Xingu — Foto: Divulgação/ Polícia Federal

Segundo a polícia, os proprietários das madeireiras foram identificados e devem responder por crimes ambientais.

Uma operação conjunta da Polícia Federal, Ibama, Instituto Chico Mendes e Polícia Militar fechou quatro madeireiras clandestinas nesta terça-feira (22), em uma localidade conhecida como “Vila Sudoeste”, a 270 km da sede do município de São Félix do Xingu, sudeste do Pará. A ação faz parte da Operação Vede Brasil, que combate o desmatamento na região da Terra Indígena Trincheira Bacajá, que faz divisa com a Vila Sudoeste.

Segundo a polícia, os proprietários das madeireiras foram identificados e devem responder por crimes ambientais. Máquinas como tratores e equipamentos das serrarias foram apreendidos, além de grande quantidade de toras e madeira serrada, incluindo espécies de corte proibido, como a castanheira.

O Ibama e o ICMbio ainda estão contabilizando o volume total de madeira apreendida e devem tomar providências para que as madeireiras sejam fechadas em definitivo.

As Forças Armadas iniciaram no dia 28 de agosto o combate a focos de incêndios florestais no Pará. O Exército está atuando em áreas de preservação atingidas pelas queimadas. Segundo o Exército, a ação no estado faz parte da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL), com objetivo de controlar as queimadas na Amazônia.

Desde o início da Operação Verde Brasil, dezenas de ações já foram realizadas no combate efetivo às queimadas e ao desmatamento da floresta amazônica.

‘Dia do fogo’

Na terça-feira (22) a Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nas casas e estabelecimentos de fazendeiros e empresários que estariam envolvidos com o ‘dia do fogo’, em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. As investigações sobre os incêndios florestais começaram após um veículo local divulgar informações sobre o evento criminoso que ocorreu no dia 10 de agosto, e logo tomou repercussão nacional.

Em agosto, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a prática de incêndios criminosos no sudeste e sudoeste do Pará e identificou três irmãos fazendeiros suspeitos de provocar queimadas em uma área de floresta nativa em São Félix do Xingu.

As investigações sobre o caso continuam. As suspeitas são de crimes ambientais, devido à provocação de incêndios e de associação criminosa por conta da organização promovida para cometer os crimes.

