Operações combatem o tráfico de drogas e armas ilegais em Paragominas

Sete pessoas foram presas durante o fim de semana no município

A Polícia Civil deflagrou, neste final de semana, quatro operações para combate ao tráfico de drogas e à circulação de armas de fogo ilegais usadas em assaltos no município de Paragominas, no nordeste do Pará. No total, sete pessoas foram presas em flagrante, seis delas por envolvimento na venda de substâncias entorpecentes, como pasta de cocaína, maconha e pedra de “crack”. Sob coordenação da equipe de policiais civis da 13ª Seccional Urbana do município, as operações resultaram ainda na apreensão de diversas drogas e de armas de fogo ilegais usadas em crimes.

Neste domingo, 8, os policiais civis coordenados pelo delegado Pedro Rocha desarticularam uma associação criminosa, formada por quatro homens envolvidos em um esquema de venda de drogas, que ocorria ao lado do Clube Nova Dimensão, no bairro Cidade Nova. A ação foi realizada em continuidade ao trabalho de repressão ao tráfico de drogas para desmontar a feira aberta de venda de drogas que se tornou as imediações do Clube. Assim, a equipe passou a monitorar o local e, no decorrer das investigações, os agentes identificaram os envolvidos no crime.

Dois deles – os irmãos Jonas Alves Gonçalves e Valdeir de Nazareno Alves Gonçalves – eram responsáveis em abordar possíveis consumidores de drogas no momento em que estacionavam no Clube. Caso eles estivessem interessados em cocaína,os irmãos se deslocavam até o interior de um bar, localizado ao lado do Clube, de onde um homem identificado como Anderson Lima da Silva trazia a droga. Essa pessoa, explica o delegado, era quem entregava as drogas aos clientes. As investigações mostraram ainda que Anderson recebia a droga no bar das mãos de Jorge Lima da Silva. Durante a abordagem no local, os policiais civis apreenderam com os presos três saquinhos com cocaína. Os presos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. “O mais importante é que mais uma quadrilha foi desarticulada em demonstração de que as autoridades não se quedarão inertes”, destaca o delegado.

No sábado, os policiais civis da Seccional de Paragominas deflagraram outra operação para retirar de circulação armas de fogo ilegais e reduzir ocorrências de crimes contra o patrimônio, como roubos, na cidade. Foi apreendida uma arma de fogo de calibre .20, cujo proprietário não foi localizado, mas já foi identificado. Ainda, durante a ação, foi apreendida uma espingarda de calibre .28 e munições de calibre 20 e 28 que estavam na posse de Luedes Moura Araújo que foi autuado pelo crime. As ações policiais foram realizadas pela equipe formada pelo delegado Pedro Rocha, e investigadores Bruno Castro, Vila Nova e Frazão, e escrivão Italo Felipe.

Fonte: ORMNews.

