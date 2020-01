Operações realizadas pela Polícia Militar de Monte Alegre recuperaram mais de 50 veículos em 2019

Tropa do 18° BPM – Batalhão Gurupatuba de Monte Alegre, no Pará — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Foram mais de seis mil operações realizadas pelos policiais do 18° BPM, com números expressivos no combate à criminalidade.

O 18° BPM (Batalhão Gurupatuba) de Monte Alegre, no oeste do Pará, divulgou na terça-feira (7) números de produtividade no ano de 2019, referente a toda sua área de atuação que abrange o município de Prianha e 7 postos policiais destacados em áreas rurais. Ao longo do último ano, durante as operações realizadas, a PM recuperou mais de 50 veículos que havia sido furtados ou roubados.

Foram mais de seis mil operações realizadas pelos policiais do 18° BPM, com números expressivos no combate à criminalidade. Confira:

Números de produtividade do 18° BPM

OPERAÇÕES DIVERSAS 6.831

ABORDAGENS A PESSOAS 161.698

ABORDAGEM EM VEÍCULOS 04 RODAS 14.712

ABORDAGEM EM VEÍCULOS 02 RODAS 46.354

ABORDAGEM EM VEÍCULO COLETIVO 742

AÇÕES PREVENTIVAS 33.157

VEÍCULOS RECUPERADOS 54

DROGAS APREENDIDAS 1,134kg

ARMAS DE FOGO APREENDIDAS 34

MUNIÇÕES APREENDIDAS 90

SIMULACROS APREENDIDOS 05

FORAGIDOS RECAPTURADOS 07

APRESENTAÇÕES DE INFRATORES 772

MENORES APREENDIDOS 74

BOLETINS DE ATENDIMENTO POLICIAL MILITAR 53.628

Fonte: Batalhão Gurupatuba

Em 2019, 90 alunos foram atendidos pelo projeto social de Jiu Jitsu do Batalhão Gurupatuba — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Durante todo o ano de 2019, o Batalhão Gurupatuba também realizou trabalhos de prevenção primária por meio dos projetos sociais de Jiu Jitsu, Futsal e Vôlei, além do Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência (Proerd), que têm sido fundamentais para manter adolescentes e jovens longe do mundo do crime. Veja os números de atendidos:

Proerd – 852 alunos

Projeto Social Jiu Jitsu – 90 alunos

Projeto Social Futsal – 42 alunos

Projeto Social Vôlei – 43 alunas

Ações ostensivas foram realizadas pelo Batalhão Gurupatuba em 2019 em combate à criminalidade — Foto: Polícia Militar/Divulgação

O 18° BPM ressalta como fundamental a participação da sociedade para os resultados positivos das ações da Polícia Militar, além dos trabalhos preventivos. “Estamos empenhados em promover ações que fortalecem a relação entre segurança pública e sociedade, assim como a valorização e otimização de recursos materiais e humanos”, disse o comandante do Batalhão Gurupatuba, major Eduardo Carvalho.

