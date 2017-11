Operador de máquina morre soterrado em Garimpo

O Operador não foi identificado, o que foi repassado ao Jornal Folha do Progresso que o mesmo tem seus familiares no estado do Mato Grosso, estava trabalhando na região.

A vitima conhecido por JOSAFÁ e/ou “Fala Mansa” , trabalhava com uma escavadeira na retirada de terra no Garimpo da pistinha, quando houve um desmoronamento, e a escavadeira tombou, ficou de cabine para baixo dentro da lama.

