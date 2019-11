Operário morre após queda de mais de onze metros em obra de supermercado em Parauapebas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O caso foi por volta de 8h30, quando Leonardo Martins Rosa, prestador de serviço de uma empresa contratada para construir o supermercado, estava instalando telhas na construção. Segundo testemunhas, Leonardo e um outro funcionário que estava com ele usavam cintos de segurança e demais equipamentos de proteção individual (EPI), mas Leonardo teria desafivelado o cinto para se deslocar sobre as telhas.

Um trabalhador que prestava serviços para uma rede de supermercados morreu na manhã desta quarta-feira (27) em Parauapebas, sudeste paraense, após cair do topo da estrutura das obras de uma nova filial da empresa, que segue sendo construída no centro da cidade.

You May Also Like