Operário perde para o Goiânia e vê classificação na Série D ficar mais distante

O Operário de Várzea Grande perdeu por 2 a 1 para o Goiânia Esporte Clube, há pouco, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O jogo atrasado foi disputado no estádio Olímpico, na capital de Goiás.

Os gols saíram ainda no primeiro tempo. Dedé e Danilo Ribeiro fizeram para os donos da casa. Rafa Marcos descontou para o Tricolor mato-grossense.

Com o resultado, o Operário viu a classificação para a próxima fase ficar mais difícil. Faltando quatro rodadas, o clube ocupa o 6º lugar do grupo 5, com 9 pontos, a 7 de distância para a zona de classificação. O Goiânia está em 4º, com 16 pontos.

Na próxima rodada, o Operário recebe o lanterna Vitória no estádio Dito Souza, em Várzea Grande. Já o Goiânia joga novamente em casa, contra o Águia Negra.

