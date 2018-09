Operário vence o Cuiabá e é campeão do Brasileiro da Série C

O Cuiabá Esporte Clube acaba de deixar escapar o título de campeão da Série C, diante de mais de 40 mil torcedores, na Arena Pantanal. O Dourado não conseguiu segurar o Fantasma que com Bruno Batata abriu o marcador, no segundo tempo e faturou o Brasileirão para o Estado do Paraná. Este é o segundo título brasileiro consecutivo do Operário Ferroviário, que ano passado, venceu o Globo (RN) e foi vencedor da Série D.

Com várias oportunidades de gol, o Dourado não conseguia finalizar e sempre parava nas mãos do goleiro Simão. Apesar da derrota do time da capitão mato-grossense conseguiu o inédito acesso a Série B do ano quem vem, por ter chegado até esta altura da competição.

O Operário começou buscando o gol, logo nos primeiros minutos, Bruno Batata recebeu cruzado, tocou para Léo, que mandou uma bomba por cima do gol. Aos 3 minutos, houve uma queda de energia no estádio e o jogo foi paralisado por mais de uma hora. Na volta, Marino, na intermediaria, viu o espaço pelo meio, ariscou de longe e soltou uma bomba que saiu pela linha de fundo.

Jenison recebeu cruzado pela esquerda, subiu mais alto que a marcação e cabeceia no canto, mas o goleiro do Fantasma vivo na jogada, caiu para fazer linda defesa. Na sequencia, Eduardo Ramos, colocou na área, Adriano Pardal dominou e bateu. Só susto para o Operário. Aos 25 minutos, Eduardo Ramos levou amarelo por reclamação.

No contra-ataque Dione arrancou pela ponta esquerda, más Alê não abriu espaço, chegou junto e impediu o gol do Operário. Alê, novamente na jogada, no contra-ataque, chutou, mas Simão sai do gol e afasta o perigo. Bruno Batata brigou pela bola, passou para Cleyton que limpou a defesa e soltou uma bomba.

No final do primeiro tempo Adriano Pardal recebeu pelo alto na área, cabeceou direto no gol, mas o goleiro Simão fez milagre com os pés e tirou o perigo. Fim de primeiro tempo na Arena: 0 a 0.

Na etapa complementar Doda entrou no lugar de Hiltinho. O Operário não mexeu. Doda tenta a jogada pelo meio, é derrubado e cai na meia-lua. O árbitro não concede falta e a torcida vaia. Dione recebe de Bruno Batata, invade a área e bate cruzado. O goleiro Victor Souza pegou com facilidade.

Quirinho chutou cruzado pela esquerda, Victor Souza espalmou, na sobra Bruno Batata de dentro da pequena área só emburra: 1 a 0 Operário. Alê chegou muito forte em cima do jogador do Fantasma e levou amarelo. Bruno Batata ganha da marcação, faz o giro e bate de fora da área. A bola sobe muito e sai direto pela linha de fundo.

Jenison cruza para a área. Simão dá um tapa na bola, que ainda desvia em Marino antes de sair. É só tiro de meta para a equipe visitante. Robinho recebeu pela esquerda bateu cruzado, mas a bola desviou na marcação.

No final, após o bate-rebate, Edson Borges bate, e Simão faz mais um milagre e fecha o gol do time do Paraná. Fim de jogo. Operário é campeão da Série C.

Por:Só Notícias/David Murba (foto: assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...