Oportunidade: 100 vagas são ofertadas no 1º vestibular de Odontologia de Santarém

Inscrições para o vestibular do Iespes podem ser realizadas até sexta-feira (13). Esta é a primeira vez que curso será ofertado na região oeste do Pará

Logo IESPES – Instituto de Ensino Superior

O vestibular de Odontologia do Instituto Esperança de Ensino Superior (Iespes), o primeiro de Santarém, será realizado no próximo domingo (15) e se configura como uma das melhores oportunidades do interior do estado, por ser uma das áreas de atuação profissional mais rentáveis do Brasil, e muito promissora na região Oeste do Pará.

Odontologia é o décimo quinto curso do Iespes, e já inicia com toda a estrutura que a instituição construiu ao longo de 15 anos para os oito cursos na área de saúde. São laboratórios equipados, salas de aula multimídia e uma biblioteca com mais de 30 mil exemplares. O diretor do Iespes, professor doutor Juarez de Souza, ressalta a dinâmica de ensino como grande diferencial.

“Nossos espaços para aprendizado são sempre muito bem avaliados pelo Ministério da Educação (MEC), e nossa dinâmica otimiza o aprendizado dos alunos. Em Odontologia, assim como nos demais cursos do Iespes, a relação da teoria com a prática é fortalecida, e as aulas em laboratório serão realizadas com turmas reduzidas. Esse aluno também terá oportunidade de frequentar a clínica Odontológica da Fundação Esperança, mantenedora do Iespes, que tem tradição em Odontologia”, afirma.

O tesoureiro do Conselho Diretor da Fundação Esperança, Ivanilson Malheiros, é odontólogo com 43 anos de experiência e atua como voluntário na instituição há 25 anos. Ele comemora a chegada do curso de Odontologia a Santarém. “Sabemos que a cidade de Santarém e região têm um déficit de profissionais da área de odontologia, e que os sonhos de muitos jovens da região ganharam novas possibilidades. Temos tradição em serviços de odontologia na Fundação Esperança, e essa tradição, aliada a todo o aparato tecnológico do Iespes, vai garantir uma formação de qualidade. Agora sem precisar de deslocar para outras cidades, formaremos grandes profissionais odontólogos em Santarém”.



Com 10 anos de formação em Odontologia e seis anos de carreira acadêmica, Verena Maia Miranda, assume a coordenação do curso. (Foto: Rafael Ferreira/Ascom/Fundação Esperança)

Ivanilson ressalta a importante contribuição de profissionais que se deslocaram para outros centros em busca da formação em odontologia. “Nós temos grandes profissionais na cidade. São pessoas que enfrentaram todos os desafios e saíram de Santarém e hoje são mestres e doutores na área, e poderão ajudar a instituição a formar novos profissionais”, destaca.

A coordenadora do curso de Odontologia do Iespes, professora Verena Maia Miranda, ressalta as evoluções na área que se configura cada vez mais como uma profissão promissora. “A odontologia é uma área que evolui juntamente com a tecnologia, e, a cada ano que passa, novas pesquisas são publicadas, e novas tecnologias vão surgindo, e evoluindo, tanto na questão dos materiais, quanto dos equipamentos odontológicos. Com isso, também, novas especialidades surgem. O Aluno que se formar daqui a cinco anos, terá um leque de opções para eleger como área de atuação, bem como uma infinidade de cursos de atualização, capacitação, especialização, mestrado e doutorado para se tornar ainda mais capacitado para o exercício da profissão”.



Verena Maia Miranda, coordenadora do 1º curso de Odontologia de Santarém. (Foto: Rafael Ferreira/Ascom/Fundação Esperança)

Verena está otimista com relação aos novos rumos que a área passa a ter na região. “A descentralização dos cursos da capital, facilita a vida dos alunos do interior e suas famílias. Temos certeza de que muitos jovens da nossa região sonham em cursar odontologia, mas têm dificuldade de residirem em Belém ou Manaus por cinco anos. Como cirurgiã dentista, carrego comigo um enorme otimismo em relação aos novos rumos que nossa profissão está tomando, penso que o mercado local se adequará, e cada profissional terá seu devido lugar”.

As 100 vagas ofertadas para Odontologia têm dois turnos disponíveis: o diurno, com disciplinas ofertadas em horários da manhã e tarde; e o noturno, com disciplinas em horários da tarde e noite.

Uma cerimônia para o lançamento do curso será realizada no dia 30 de janeiro no auditório do Iespes. A aula inaugural para os calouros de Odontologia, e demais cursos vai ser realizada no dia 1º de fevereiro. Os alunos do primeiro semestre de Odontologia vão cursar seis disciplinas, destas três serão com carga horária teórica e prática, pertencentes ao núcleo mofofuncional, e terão mais nove semestres pela frente, totalizando cinco anos de curso.

Os interessados em concorrer às vagas das primeiras turmas de Odontologia de Santarém podem se inscrever no vestibular do Iespes que será realizado neste domingo (15), às 15h. As inscrições podem ser realizadas até sexta-feira (13) na Central de Atendimento do Iespes, localizada na Avenida Coaracy Nunes, 3315, bairro Caranazal.

Fonte: G1 Santarém.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...