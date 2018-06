Oportunidade- Veja concursos abertos com salários acima de R$ 2 mil

Dezenas de órgãos públicos estão realizando concursos ofertando, para alguns cargos, salários acima dos R$ 2 mil mensais. O Concursos no Brasil preparou uma lista contendo alguns desses concursos abertos em diversas regiões do país.

É importante frisar que a maioria das oportunidades com este valor são para candidatos de níveis médio e superior, todavia, existem chances de ganhar a partir de R$ 2 mil em todos os níveis de escolaridade. As prefeituras e câmaras são as que mais oferecem oportunidades e representam mais de 80% das vagas no país.

Confira algumas das prefeituras que permanecem com inscrições abertas ao longo da semana na lista que se segue:

Além dessas prefeituras, também há vagas em órgãos como o Ideflor – Bio, no Pará (salários de até R$ 3.005,95), SENAR-AL (até R$ 3.070,28), FME de Indaial (até R$ 3.150,91), Câmara de Abaetetuba – PA (até R$ 4.138,80), Câmara de Confresa – MT (até R$ 4.804,52) e a SECOM-PA (até R$ 3.019,27).

Para mais detalhes acerca destes e de todos os principais concursos abertos no Brasil, consulte a página do Concursos no Brasil, pesquisando vagas por estado da federação, por cargo ou por município.

Por Sérgio Silva

