Organização divulga edital de concurso com 2.033 vagas com salários de R$ 1,2 mil

A Organização do Aluno Consciente, mais conhecida como ODAC, lançou edital de processo seletivo que visa a preencher 2.033 vagas com exigência de nível fundamental completo. A remuneração inicial corresponde a R$ 1.245 para jornadas de 40 horas semanais.

As oportunidades são para as carreiras de agente recenseador para a área da saúde (800 vagas), agente recenseador para a área da educação (700), agente recenseador para a área da habitação (267) e agente recenseador para a área de esporte, cultura e lazer (266).

As chances do concurso da ODAC estão distribuídas entre Estados do Acre (49), Alagoas (20) Amapá (16), Amazonas (10), Bahia (55), Ceará (33), Espírito Santo (22), Goiás (30), Maranhão (24), Mao Grosso (22), Mato Grosso do Sul (30), Minas Gerais (26), Pará (32), Paraíba (20), Paraná (54), Pernambuco (42), Piauí (20), Rio de Janeiro (41), Rio Grande do Norte (40), Rio Grande do Sul (28), Rondônia (15), Roraima (22), São Paulo (1.163), Santa Catarina (35), Sergipe (141) e Tocantins (17), além do Distrito Federal (26).

Os interessados devem se inscrever até o dia 12 de junho pelo próprio site da ODAC: www.alunoconsciente.com.br. A participação será efetivada após o pagamento de uma taxa no valor de R$ 65. A instituição aplicará provas objetivas com questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais, língua portuguesa, matemática e atualidades. De caráter eliminatório e classificatório, os testes serão aplicados em dias e locais que ficarão disponibilizados a partir de 26 de agosto no endereço eletrônico da ODAC.

Já está definido que os exames terão duração máxima de cinco horas, com início às 13h e término até as 18h. Compete ao recenseador da ODAC realizar entrevistas em domicílios, escolas (federais, estaduais, municipais), bases de apoio educacional, comércios de toda natureza, além de obter informações que possibilitem identificar as características de municípios com relação a educação, saúde, habitação, esporte, cultura e lazer.

