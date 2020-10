Órgão quer que BC retire cédulas de R$ 200 de circulação

Banco Central pode ter que parar de imprimir a nova nota de R$ 200,00 (Foto:Raphael Ribeiro/BCB)

Defensoria Pública alega ‘falta de acessibilidade’, devido a dimensões iguais à nota de R$ 20

A Defensoria Pública da União (DPU) quer que o Banco Central suspenda a confecção das notas de R$ 200. A solicitação se deu a partir de uma Ação Civil Pública na Justiça. O argumento do órgão é de “falta de acessibilidade”, já que as cédulas têm a mesmas dimensões da nota de R$ 20.

“A inviabilização da identificação da nova cédula pelas pessoas com deficiência visual, por gerar efeitos de exclusão e prejuízo ao exercício dos direitos dessa comunidade, caracteriza discriminação por parte da Administração Pública”, diz trecho do documento.

A ação, protocolada na sexta-feira, 9, é assinada em conjunto com a Defensoria Pública do Distrito Federal e com a Organização Nacional de Cegos do Brasil. A medida também prevê multa de R$ 50 mil por dia em caso de descumprimento. O Banco Central ainda não se posicionou.

Por:Redação Integrada com informações do G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...